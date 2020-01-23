Sivaslı yüzücüler derece için kulaç attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivaslı yüzücüler derece için kulaç attı - Son Dakika Spor

Sivaslı yüzücüler derece için kulaç attı

6 saat önce

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Yüzme ANALİG il seçmesi" ve "Okullar arası gençler yüzme il birinciliği" yarışları gerçekleştirildi.

Sivaslı yüzücüler derece için kulaç attı, System.String[]

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Yüzme ANALİG il seçmesi" ve "Okullar arası gençler yüzme il birinciliği" yarışları gerçekleştirildi.


Cumhuriyet Üniversitesi yüzme havuzunda yapılan heyecan dolu yarışlara merkezdeki birçok okuldan çok sayıda sporcu katılım sağladı. Sivas Bölgesi ulusal ve il yüzme hakemlerinin görev aldığı ANALİG il seçmesi ve okullar arası il birinciliği yarışlarında, tribünlerden aldıkları destekle kulaç atan yüzücüler dereceye girmek için mücadele etti.


Aynı gün sona eren heyecan dolu yüzme yarışları sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi. ANALİG il seçmesi ve okullar arası il birinciliği yarışlarında derece yapmayı başaran sporcular, gruplarda Sivas'ı temsil etmeye hak kazandı. - SİVAS

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a getiren Fikret Orman: Abdullah Avcı'nın adamlığı belli
Son Dakika: PFDK, Vedat Muriç'e ceza vermedi Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:54:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslı yüzücüler derece için kulaç attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]