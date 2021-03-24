Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı - Son Dakika

Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı

24.03.2021 14:07

Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı Sivas'ta kızlarda en çok Zeynep erkeklerde Göktuğ ismi tercih edilirken, o isimler ise Türkiye genelinde ilk 10'da bile yer almadı Sivas'ta kızlarda en çok Zeynep erkeklerde Göktuğ ismi tercih edilirken,...

Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı

Sivas'ta kızlarda en çok Zeynep erkeklerde Göktuğ ismi tercih edilirken, o isimler ise Türkiye genelinde ilk 10'da bile yer almadı

SİVAS - Sivas'ta kızlarda en çok Zeynep erkeklerde Göktuğ ismi tercih edilirken, o isimler ise Türkiye genelinde ilk 10'da bile yer almadı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Sivas'ta 2020 yılında 3 bin 537'si kız, 3 bin 752'si erkek olmak üzere toplam 7 bin 289 bebek dünyaya geldi. Kentte en çok tercih edilen ilk 5 isim kızlarda sırasıyla; Zeynep, Elif, Asel, Zümra ve Azra olurken, erkeklerde ise sırasıyla; Göktuğ, Ömer Asaf, Metehan, Miraç ve Yusuf şeklinde oldu. Sivas için kızlarda en çok tercih edilen dördüncü isim olan Zümra, Türkiye geneli sıralamada ilk 10 isim arasına erkeklerde ise ilk sırada yer alan Göktuğ ve üçüncü sırada yer alan Metehan isimleri, Türkiye geneline bakıldığında ilk 10 isim arasında bile yer almadı. Sivaslılar ise çocuklarına en çok manalarını bildikleri isimleri verdiklerini söyledi.

"Manasını bildiğim ismi veririm"

Emekli Tarih Öğretmeni Recep Kızılkaya, daha çok manası bilinen isimlerin verildiğini ifade ederek, "Sivas'ta en çok dini kökenli, dini karakterli, dini manalar ifade eden, milli manalar ifade eden isimler konuyor. Şuan çocuğum olsa yine bende daha çok milli bir çağrım ya da dini bir çağrım yapan isim koyardım ama manasını bilir de koyardım. Diyelim ki oğlumun adı Bedirhan Bedir İslam'dan, han Türklükten geliyor böyle bir sentez. Göktuğ daha çok Türklükten geliyor Tuğ sancak ya da bayraktan Gök yükselişin ifadesi" dedi.

"İsmin anlamı olmalı"

Kentte yaşayan Emine adındaki bir kadın ise, ismin anlamının olması gerektiğini söyleyerek, " Eskiden Mustafa'ydı Ahmet'ti ama şimdi değişti yeni devir Aras gibi mesela. Yeğenimin adı Aras daha çok yeniliklere önem verdikleri için yenilikler daha önde tabi ki. Ben tabi Peygamber efendimizin isimlerinden birini koyardım. Bir anlamı olur anlamsız bir isim neye benzer ki ismin anlamı olacak güzelliği olacak ki çocukta o güzelliği taşısın" diye konuştu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu ise, 2021 yılının başı itibariyle Sivas için tüm yaş gruplarında en yaygın 5 ismin sırasıyla; Mustafa, Mehmet, Fatma, Ahmet ve Hatice olduğunu söyledi. Sivas'taki toplam hane halkı sayının 189 bin 488 olduğunu dile getiren Uslu son olarak, Sivas'ın ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,21 kişi iken, Türkiye geneli için bu değerin 3,30 kişi olduğunu belirtti.

Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı
Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı
Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı
Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ömer Asaf, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivaslılar en çok o isimleri tercih etti, o isimler ise Türkiye'de ilk 10'da bile yer almadı - Son Dakika


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