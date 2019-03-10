Sivaslılar Gaziosmanpaşa'da Buluştu

Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Sivaslılar buluştu.

Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda Sivaslılar buluştu.



İstanbul Sivas Konfederasyonu bünyesinde bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından gelenekselleşmiş kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Organizasyona AK Parti Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Eyüp Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta, Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Bağca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan organizasyonda her 24 köyden 5 delege yer aldı.







"DERNEKLER BİZE SORUMLULUKLARIMIZI HATIRLATIYOR"







Organizasyonda konuşan AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta, "Bizim ortak noktamız bu ülkenin değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Türkiye'nin ortasında büyük bir yüz ölçümden sahip Sivaslıların, tarihimisyonu ile bugünden itibaren de Türkiye'ye bu misyonu kabul ettirip, yerine getireceğinden şüphemiz yoktur. Derneklerimizin bu güzel organizasyonları bize güç katıyor. Sorumluluklarımızı bize hatırlatıyor. Seçimde bir tane meclis üyemiz vardı, oyumuz yüzde 51'di. Bu sefer Sivaslıları ikiye çıkardık" dedi.







"YEREL SEÇİMLERDE BELEDİYELERE TALİBİZ"







31 Mart yerel seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını söyleyen AK Parti Eyüp Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de, "31 Mart Yerel Seçimleri sadece bir yerel seçim değildir. Daha mutlu günler için sizin desteğinizi almamız gerekiyor. Avukatlara vekalet veriyorsunuz, sizin işlerinizi takip ediyor. Yerel belediyeler de vatandaştan vekalet alıyor ve işlerini takip ediyor. Tapu işlerine, imar işlerine bakıyor vatandaşların. Demokrasinin en güzel örneğidir bu. Biz sizlerin işlerini takip etmek üzere yerel seçimlerde belediyelere talibiz. Vatandaşımız daha rahat nasıl yaşar diye düşünüyoruz. Şehirleri inşa ederken insanın da inşasını ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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