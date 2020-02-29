Sivaslılar İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivaslılar İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika

Sivaslılar İdlib şehitleri için yürüdü

6 saat önce

Sivas'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup genç İdlib'de şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.

Sivaslılar İdlib şehitleri için yürüdü, System.String[]

Sivas'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup genç İdlib'de şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen ve 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepkiler sürüyor. Sivas'ta sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup genç şehitleri anmak ve tepkilerini göstermek için yürüyüş düzenledi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan İnönü Bulvarı'nda toplanan gençler, Türk bayrakları açıp sloganlar atarak Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Gençler burada İdlib'de şehit olan askerlerin adını okuyarak tekbir getirdi. Yürüyüş gençlerin İstiklal Marşını okumasıyla son buldu. - SİVAS

Sivas, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 01:26:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivaslılar İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]