Sivaslılar kendi yasağını kendi koyup kendileri uyguladı - Son Dakika

Sivas, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilin iller arasında yer almasa da Sivaslılar kendi yasağını kendi uygulayarak sokağa çıkmadı.



Sivas'ta 20 ile 65 yaş arası kişilerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor olsa da Sivaslılar, valiliğin çağrılarına uyarak evlerinde kaldı. Kentin cadde ve sokakları boş kalırken, şehrin gürültüsü yerini kuş seslerine bıraktı. Selçuklular döneminden kalma tarihi medreselerin bulunduğu tarihi kent meydanı da bu sessizlikten nasibini aldı. Yılın bu mevsimi adım atmaya yer kalmayan Sivas'ın meydan ve caddeleri havadan da görüntülendi. - SİVAS