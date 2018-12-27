Sivaslıların Karda Mangal Keyfi
2 saat önce
Sivaslıların karda mangal keyfi Mangal denilince akla gelen Sivaslılar, bu alışkanlıklarında dondurucu soğukta da vazgeçmediSİVAS - Mangal denilince akla gelen Sivaslılar, bu alışkanlıklarından dondurucu soğukta da vazgeçmedi.
Sivaslıların karda mangal keyfi
Mangal denilince akla gelen Sivaslılar, bu alışkanlıklarında dondurucu soğukta da vazgeçmedi
SİVAS - Mangal denilince akla gelen Sivaslılar, bu alışkanlıklarından dondurucu soğukta da vazgeçmedi.
Sivas'ta kış mevsiminin en sert günleri yaşanırken mesire alanlarında, dondurucu soğuğa mangal yakıp piknik yapanlar dikkat çekti. Sivas'ta mangal sevenlerin uğrak yeri olan Paşabahçe
mesire alanında bir çok aile ve arkadaş grubu, -7 derecede yaktıkları mangalda etlerini pişirip afiyetle yediler. Soğuk havanın mangal keyifleri için engel olmadığını belirten Sivaslılar, "Soğuk Sivas'ın insanına işlemez. Biz her şartta mangalımızı yaparız. Kar
kış fark etmez" dediler.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:22 Kaynak: İHA
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