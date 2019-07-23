Son Dakika Haberleri: Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı

51 dakika önce

D.G. Sivasspor forvet oyuncuyu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştı.

Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı, System.String[]
D.G. Sivasspor forvet oyuncuyu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştı.

D.G. Sivasspor'un bir süredir görüştüğü Konyasporda forma giyen forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. Yatabare'nin bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul'da görüştükleri belirtildi. Futbolcu ile anlaşılmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında. - SİVAS
Mustapha Yatabare, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den İbrahim Amadou atağı! Monchi'yi ikna ettiler Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı Quaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü Chelsea, hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 23:14:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]