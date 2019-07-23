Sivaspor Yatabare ile prensipte anlaştı
51 dakika önce
D.G. Sivasspor forvet oyuncuyu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:22 Kaynak: İHA
D.G. Sivasspor
forvet oyuncuyu Mustapha Yatabare
ile prensipte anlaştı.
D.G. Sivasspor'un bir süredir görüştüğü Konyasporda forma giyen forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü. Yatabare'nin bugün Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz
ile İstanbul
'da görüştükleri belirtildi. Futbolcu ile anlaşılmak üzere olduğu gelen bilgiler arasında. - SİVAS
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