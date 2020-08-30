Sivasspor 15. kez korona virüs testinden geçti

Kırmızı-beyazlılar, bu testle birlikte pandemi sürecindeki 15. korona virüs testine tabi tutulmuş oldu. - SİVAS

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 'nden Sivasspor'un kamp yaptığı otele gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibe korona virüs testi yaptı.

DG Sivasspor 'da, futbolculara, teknik heyete ve destek ekibe Bolu kampında korona virüs testi yapıldı.

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