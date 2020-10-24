- Sivasspor 1967 fidan dikti

SİVAS - Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ndeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 1967 fidan daha toprakla buluşturdu.

'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası ile Sivas'ın orman varlığını artırmak ve erozyonu önlemek için sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, Sivasspor yönetim kurulu da kulüp tesislerinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni alt yapı sahalarının yanında bulunan boş alanı ağaçlandırma bölgesi olarak belirleyen Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu, Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte 1967 fidanı toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara futbolcuların ve yönetim kurulu üyelerinin adı verildi.

Fidan dikme töreninde konuşan Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, dikilen her fidanın çok büyük anlamının olduğunu belirterek, "1 fidan 15 tane insanın tükettiği fidanı üretiyor. Villarreal maçında bizi oyununuzla çok mutlu ettiğiniz için hem de bu etkinliğe katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Otyakmaz: " Avrupa'da başarılı olacağız"

Başkan Mecnun Otyakmaz ise Villarreal karşısında mağlup olmalarına rağmen oynadıkları futbolla Türkiye'nin desteğini arkalarına aldıklarını belirterek, "Bunu başardığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarınızda neler yapabileceğimizin çok güzel örneklerini gösterdiniz sahada. Futbol sadece futbol değildir. Sizler, göz önünde olan insanlarsınız. Yapacağımız bu tür etkinliklerle de gençlere örnek olacaksınız. Doğaya çok önemli katkıda bulunacağız. Bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacağınıza inanıyoruz, hiçbir şüphemiz yok" dedi.