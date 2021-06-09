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Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak - Son Dakika

Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak

09.06.2021 11:25
Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran'da başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un kamp programı belli oldu.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 29 Haziran Salı günü Sivas'ta bir araya gelecek olan kırmızı-beyazlı ekip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 Temmuz sabahı Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Doruk Kaya Otel'e gidecek.

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kampta günde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Haziran, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak - Son Dakika Spor


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