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Sivasspor 3 eksikle çalıştı

6 saat önce

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda fazla forma şansı bulamayan oyuncular, 19 Yaş Altı takımıyla hazırlık maçı yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon çalıştı.

Sivasspor 3 eksikle çalıştı, System.String[]

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda fazla forma şansı bulamayan oyuncular, 19 Yaş Altı takımıyla hazırlık maçı yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon çalıştı. Hazırlık karşılaşmasını Sivasspor A Takımı, 3-0 kazandı.


Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile milli takımlarının aday kadrosunda yer alan Aaron Appindangoye ile Emre Kılınç katılmadı.


İdmanı ziyaret eden AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Kayserispor karşılaşması öncesi kırmızı-beyazlı ekibe başarı diledi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:23 
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