Sivasspor 3. kez koronavirüs testinden geçti! - Son Dakika

Sivasspor 3. kez koronavirüs testinden geçti!

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyetin 3. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Sivasspor 3. kez koronavirüs testinden geçti!, System.String[]

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyetin 3. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.


Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize üçüncü kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 2. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.



Lütfullah Bilgin, Sivasspor, Sivas, Dönüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 04:00 

Son Dakika Spor Sivasspor 3. kez koronavirüs testinden geçti! - Son Dakika Spor
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