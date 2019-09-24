Son Dakika Haberleri: Sivasspor 3 maç sonra galibiyeti hatırladı
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor 3 maç sonra galibiyeti hatırladı

1 saat önce

Sivasspor, Trabzonspor'u Fernado ve Uğur Çiftçi'nin attığı gollerle mağlup etti.

Sivasspor 3 maç sonra galibiyeti hatırladı, System.String[]

Sivasspor, Trabzonspor'u Fernado ve Uğur Çiftçi'nin attığı gollerle mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 3 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 8'e çıkardı.


Ligde ilk galibiyetini 1. haftada Sivas'ta oynanan maçta 3-0'lık skorla Beşiktaş karşısında elde eden D.G. Sivasspor, bu maçın ardından 3 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı.


Ligin 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Yiğidolar, bir sonraki hafta konuk ettiği Gazişehir FK ile 1-1, 4. haftada ise dış sahada Başekşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.


Sivasspor, 5. haftada sahasında Karadeniz temsilcilerinden Trabzonspor'u 2-1 yenerek, galibiyet hasretini sonlandırdı.


Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Sivasspor, gelecek hafta Alanyaspor'a konuk olacak. - SİVAS

Uğur Çiftçi, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu!
Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! İşte puan durumu "Gemiyi limana yanaştıracağız" deyip Beşiktaş taraftarından destek istedi Yılın futbolcusu Lionel Messi oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 02:31:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor 3 maç sonra galibiyeti hatırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]