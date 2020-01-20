Sivasspor 3 puanı aldı, Süper Lig'in zirvesindeki 5 takım ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sivasspor 3 puanı aldı, Süper Lig'in zirvesindeki 5 takım ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı - Son Dakika Dünya

Sivasspor 3 puanı aldı, Süper Lig'in zirvesindeki 5 takım ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

7 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor Vodafone Park'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 40 puana yükseldi ve en yakın rakibi Medipol Başakşehirspor ile arasındaki puan farkını dörde yükseltti. Bu sonuçla Süper Lig'in zirvesindeki 5 takım ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

Sivasspor 3 puanı aldı, Süper Lig'in zirvesindeki 5 takım ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor Vodafone Park'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 40 puana yükseldi ve en yakın rakibi Medipol Başakşehirspor ile arasındaki puan farkını dörde yükseltti.


Karşılaşmanın tüm golleri ilk yarıda geldi. Sivasspor 7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un frikik golüyle öne geçerken, yine bir frikik organizasyonunda Burak Yılmaz'ın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Adem Ljajic, Beşiktaş'a 33. dakikada beraberliği getirdi.

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Vodafone Park, Sivasspor, Beşiktaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:31 
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