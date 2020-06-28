Sivasspor 3 puanı kaptırdı - Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk etti. Mücadele Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
7. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunu kaleci çeldi.
8. dakikada korner vuruşunda, savunmadan seken topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutu direkten döndü.
10. dakikada ceza sahası içerisine açılan ortada Rienstra'nın Yatabare'ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.
12. dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, topu kale üstünden dışarı gönderdi.
33. dakikada Uğur Çiftiçi'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernandao'nun vuruşu dışarı çıktı.
45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından şutu kale direği üstünden auta çıktı.
45. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışarısında topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu kaleci Lung'da kaldı.
45+3. dakikada Kayserispor'da Hasan Hüsey Acar'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Samassa çelmeye çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
İKİNCİ YARI
51. dakikada Kayserispor'da savunmayı geçerek ceza sahasının içerisine giren Mensah'ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.
54. dakikada savunmadan seken topta ceza sahası dışarısında topla buluşan Ziya Erdal'ın yerden şutunu kaleci Lung çeldi.
67. dakikada Pedro'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Samassa'da kaldı.
80. dakikada Ziya Erdal'ın ceza sahası içerisinde rakip futbolcuyla müdahalesinde maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Mensah meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2
90+4. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruşu kaleci Lung güçlükle çeldi.
90+5. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Claudemir'in şutu kaleci Lung'da kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Sivasspor: Samassa x, Marcelo xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi x (Armin Derlek dk. 78 x), Emre Kılınç xx, Fatih Aksoy xx (Ziya Erdal dk. 46 x), Claudemir xx, Mert Hakan Yandaş x (Erdoğan dk. 70 x), Fernandao xx (Kone dk. 59 x), Yatabare x (Skuletic dk. 70 x)
Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Lung xx, Rienstra x (Yasir Subaşı dk. 29 xx), Sapunaru xx, Diego Angelo xx, Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xxx (Miguel Lopes dk. 77 x), Campanharo xx, Pedro Henrique xx, Mensah xxx, Kravets xx (Situm dk. 69 x), Mesanovic xx
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3), Mensah (dk. 84) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal (Sivasspor), Mensah, Mesanovic, Yasir Subaşı, Miguel Lopes (Kayserispor)
(İHA)