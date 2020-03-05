Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor - Son Dakika
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Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

7 saat önce

Süper Lig takımlarından Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafik çizdi.

Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor, System.String[]

Süper Lig takımlarından Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafik çizdi. Kırmızı-beyazlılar en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019'da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet almıştı.


Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor maçından galibiyetle Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, ligde başarılı bir istatistiğe imza attı. Sivasspor, sahasındaki 12 maçta, 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 39 puan toplamayı başardı.


En son geçen sene yenildi


Süper Lig'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019'da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, bu süre zarfının ardından seyircisi önünde toplamda 318 gün mağlubiyet yüzü görmedi.


Sivasspor'un bu sezonki iç saha maçları şöyle:


Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0


Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1


Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1


Sivasspor: 3 - Ankaragücü: 1


Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1


Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0


Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0


Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1


Sivasspor: 1 - Göztepe: 0


Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1


Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1


Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 - SİVAS

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:38 Kaynak: İHA
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