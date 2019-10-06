Son Dakika Haberleri: Sivasspor 4 gün izinli
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Sivasspor 4 gün izinli

1 saat önce

Süper Lig'de 6. haftayı 3-1'lik MKE Ankaragücü galibiyeti ile tamamlayan D.G. Sivasspor'da futbolculara, milli maç arası sebebiyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 4 günlük izin verildi.

Sivasspor 4 gün izinli, System.String[]

Süper Lig'de 6. haftayı 3-1'lik MKE Ankaragücü galibiyeti ile tamamlayan D.G. Sivasspor'da futbolculara, milli maç arası sebebiyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 4 günlük izin verildi.


Kırmızı-beyazlı ekip 11 Ekim Cuma günü Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde toplanarak ligin 7. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak.


Saat 17.00'de başlayacak olan idman basına açık, taraftara ise kapalı olacak. - SİVAS

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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