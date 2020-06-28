Sivasspor 434 gün sonra sahasında yenildi

Sivasspor'un evindeki 16 maçlık yenilmezlik serisi Kayserispor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetle sona erdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a evinde 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Sivasspor, uzun süre sonra sahasında mağlubiyet yaşadı. Evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında, 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Yiğidolar 434 gün sonra sahasında yenilgi yüzü gördü.

İç sahadaki 15 maçlık lig periyodunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Yiğidolar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Ligde 53 puanla 3. sırada yer alan Sivas temsilcisi, bu sezon sahasında güçlü rakipleri Beşiktaş (3-0), Trabzonspor (2-1) ve Fenerbahçe'yi (3-1) yenmiş, Medipol Başakşehir (1-1) ile Galatasaray (2-2) müsabakalarını ise berabere tamamlamıştı.

434 gündür yenilmiyordu

Süper Lig'de sahasında en son 22 Nisan 2019'da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet alan Yiğidolar, kendi evinde toplamda 434 gündür mağlubiyet yüzü görmemişti. Sivasspor'un bu serisi bu akşam Kayserispor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet ile sona erdi. - SİVAS