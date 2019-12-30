Sivasspor 5 Ocak'ta toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor 5 Ocak'ta toplanacak - Son Dakika Spor

Sivasspor 5 Ocak'ta toplanacak

6 saat önce

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Sivasspor, 5 Ocak 2020 Pazar günü Antalya'da toplanarak ligin ikinci devresinin hazırlıklarına başlayacak.

Sivasspor 5 Ocak'ta toplanacak, System.String[]

Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Sivasspor, 5 Ocak 2020 Pazar günü Antalya'da toplanarak ligin ikinci devresinin hazırlıklarına başlayacak.


Ligin ilk yarısını 37 puanla lider bitiren kırmızı-beyazlı ekip, 5 Ocak 2020 Pazar gününe kadar izinli olacak. Daha sonra Antalya Belek'te toplanacak olan Yiğidolar, devre arası kamp hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayacak. Yaklaşık 15 gün Antalya'da kamp yapacak olan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının programına göre yeniden Sivas'a gelerek çalışmalarını sürdürecek.


Diğer yandan kırmızı-beyazlılar kamp programı dahilinde 2 veya 3 hazırlık maçı yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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