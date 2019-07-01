Son Dakika Haberleri: Sivasspor 5 Temmuz'da topbaşı yapacak
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Sivasspor 5 Temmuz'da topbaşı yapacak

2 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 5 Temmuz'da Bolu'da toplanacak.

Sivasspor 5 Temmuz'da topbaşı yapacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 5 Temmuz'da Bolu'da toplanacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıkları için gerçekleştireceği kampların programı belli oldu.
Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 5 Temmuz Cuma günü Bolu'da toplanacak Sivasspor, 6 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Bolu'da günde çift antrenman yapacak kırmızı-beyazlılar, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Demir Grup Sivasspor, 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak.

Bolu kampının ardından 2 gün izin yapacak kırmızı-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya geçecek ve 22-31 Temmuz tarihlerinde burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor, Hollanda kampında 3 hazırlık maçı yapacak.
Sivas temsilcisi, Hollanda kampının ardından kente dönerek yeni sezona Sivas'ta hazırlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:29 Kaynak: AA
Spor
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