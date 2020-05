Sivasspor, 53'üncü yılını kutluyor

Demir Grup Sivas spor, 53'üncü kuruluş yılını hazırladığı video klip ile kutladı.

Bugün kuruluşunun 53'üncü yılına giren Demir Grup Sivasspor, yıldönümü için özel bir klip hazırladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada kuruluşla ilgili şu ifadeleri yer verildi 60'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kuruldu. Bu dönemde Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi. 1967 Mart ayında Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkahya ve Yalçın Özden gibi isimler dönemin Sivas Belediye Başkanı Ahmet Durakoğlu'na ve Sivas Valisi Vefik Kitapçıgil'e giderek Sivasspor Kulübü'nü kurmak istediklerini dile getirdiler. Olaya çok sıcak yaklaşan Vali Kitapçıgil, kurulacak olan kulübün yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek bu oluşumun şehrin; kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına da büyük bir hareketlilik getireceğini belirtti. Mayıs ayının ilk günlerinde hazırlıklar tamamlanarak 9 Mayıs 1967'de gazeteler Sivasspor'un kurulduğunu duyurdu. Kurulduğu tarihten sonra Türkiye'nin önemli spor kulüplerinden biri olmayı başarmış ve Sivas'ın da önemli bir değeri haline gelmiştir. Kulübümüz bundan sonra da duruşu, başarıları ve Türk futboluna katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir. Sivasspor'umuzun 53'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar geçirmesi dileğimizle; camiamıza ve 53 yıldır her zaman yanımızda olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.