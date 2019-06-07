Son Dakika Haberleri: Sivasspor 7 Temmuz'da toplanacak
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Sivasspor 7 Temmuz'da toplanacak

42 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, 7 Temmuz Pazar günü Bolu Gerede'de toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Sivasspor 7 Temmuz'da toplanacak, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, 7 Temmuz Pazar günü Bolu Gerede'de toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Edinilen bilgiye göre kırmızı-beyazlı ekip, 7 Temmuz Pazar günü Bolu Gerede'de toplanarak, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayacak. 21 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek kırmızı-beyazlılar, 22 Temmuz'da yurt dışı kampına giderek ay sonuna kadar kamp yapacak.

Yurt dışı kampının ardından bir süre izin yapacak olan Yiğidolar, 7 Ağustos'ta Sivas'ta toplanarak yeniden çalışmalarına start verecek. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:54 Kaynak: İHA
Gerede, Bolu, Sivasspor, Spor
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