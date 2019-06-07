Sivasspor 7 Temmuz'da toplanacak
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor, 7 Temmuz Pazar günü Bolu Gerede'de toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:46 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
, 7 Temmuz Pazar günü Bolu Gerede
'de toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Edinilen bilgiye göre kırmızı-beyazlı ekip, 7 Temmuz Pazar günü Bolu Gerede'de toplanarak, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay
ve yardımcıları yönetiminde başlayacak. 21 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek kırmızı-beyazlılar, 22 Temmuz'da yurt dışı kampına giderek ay sonuna kadar kamp yapacak. Yurt dışı kampının ardından bir süre izin yapacak olan Yiğidolar, 7 Ağustos'ta Sivas'ta toplanarak yeniden çalışmalarına start verecek.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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