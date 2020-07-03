Sivasspor 8. kez koronavirüs testi yaptırdı! - Son Dakika

Sivasspor 8. kez koronavirüs testi yaptırdı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

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Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personellerimize 8. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 7. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Futbol, Sivas, Dönüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:31 

Son Dakika Spor Sivasspor 8. kez koronavirüs testi yaptırdı! - Son Dakika Spor
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