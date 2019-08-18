Sivasspor'a 2 gün izin verildi
1 saat önce
Süper Lig'e Beşiktaş galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor'da futbolculara iki gün izin verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
Süper Lig'e Beşiktaş
galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor
'da futbolculara iki gün izin verildi. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı; Mert Hakan Yandaş
, Mustapha Yatabare
ve Emre Kılınç
'ın golleriyle 3-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay
, futbolculara iki gün izin verildi. Kırmızı-beyazlı ekip 20 Ağustos Salı günü saat 18.00'de Vali Lütfullah Bilgin
Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor
maçının hazırlıklarına başlayacak. Çaykur Rizespor ile Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Sivasspor kalecisi Samassa taburcu edildi Sinan Engin, Abdullah Avcı'nın hangi bölgelere transfer istediğini açıkladı! Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a! AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez