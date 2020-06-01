- Sivasspor'a 3. kez korona virüs testi yapıldı

SİVAS - Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor futbolcularına ve teknik heyetine 3. kez korona virüs testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere üçüncü kez korona virüs testi yaptı.

Daha önce 2 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda pozitif vakaya rastlanılmamıştı.