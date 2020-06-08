Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi - Son Dakika

Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi

Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 4'üncü kez rutin koronavirüs testine tabi tutuldu.

Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi, System.String[]

Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 4'üncü kez rutin koronavirüs testine tabi tutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Demir Grup Sivasspor'a 4'üncü kez COVID-19 testi yapıldı. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcuları, teknik heyet, altyapı sporcuları, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli olan personele 4'üncü kez yeni tip koronavirüs (COVID-19) PCR testi yaptı.Daha önce 3 kez teste tabi tutulan kırmızı beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Sivasspor, Dönüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 10:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz 2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Bir ülke koronavirüsü tamamen yendi! Yarından itibaren bütün yasaklar kalkacak Bir ülke koronavirüsü tamamen yendi! Yarından itibaren bütün yasaklar kalkacak         
10:46
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor         
10:34
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz         
10:21
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü 2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü         
10:19
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:15
İnsanlar gibi ürüyor, kalbine darbe aldığında ölüyor! İşte bize en çok benzeyen mucizevi bitki: Hurma İnsanlar gibi ürüyor, kalbine darbe aldığında ölüyor! İşte bize en çok benzeyen mucizevi bitki: Hurma         
10:10
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın         
10:05
Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek         
10:05
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin         
10:01
Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı Son dakika: Suyu kesilen 71 yaşındaki vatandaş, pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ni bastı         
09:50
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı         
09:47
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı         
09:39
Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı Evde canı sıkılan 12 yaşındaki İsmail, robotik kodlamayla kuluçka makinesi yaptı         
09:33
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı         
09:31
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu         
09:30
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak         
09:21
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında         
09:10
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı         
09:09
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu         
09:07
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu         
08:57
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı         
08:49
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum 2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum         
08:46
Burası dünyanın en tehlikeli ülkesi! Kadın karteller, çalışanın beline sahte bomba bağlayıp banka soydular Burası dünyanın en tehlikeli ülkesi! Kadın karteller, çalışanın beline sahte bomba bağlayıp banka soydular         
08:42
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti         
08:24
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi         
08:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek         
08:15
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur         
07:48
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi         
07:42
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor         
07:32
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı         
07:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 10:58:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]