Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'a 6. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.



Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 6. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.



Daha önce 5. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı. - SİVAS