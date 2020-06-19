Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı - Son Dakika

Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'a 6. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'a 6. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 6. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 5. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:37 Kaynak: İHA

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