Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı - Son Dakika

Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı

- Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'a 6. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

- Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı

SİVAS - Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'a 6. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 6. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.

Daha önce 5. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Sivasspor, Dönüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'a 6. kez korona virüs testi yapıldı - Son Dakika Spor
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