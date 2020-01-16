Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber - Son Dakika Spor

Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber

6 saat önce

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'nun sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber, System.String[]

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'nun sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinde sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi verdi.

Fernando Andrade'nin Antalya'da yapılan devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlandığını belirten Ayyıldız, futbolcunun tedavisinin devamı için Portekiz'e gönderildiğini aktardı.

Ayyıldız, oyuncunun tedavisinin 4 hafta sürmesinin planlandığını vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında sakatlanan savunma oyuncusu Marcello Goiano'nun ise sağ ayak bileğinde bağ gerilmesi ve hafif ödem oluştuğunu belirten Ayyıldız, oyuncunun tedavisinin tamamlandığını ve yarın takımla çalışmalara katılmasının planlandığı aktardı.

Ayyıldız, defans oyuncusu Aaron Appindangoye'nin de kupa maçında sakatlandığını anımsatarak, "Sağ arka üst adalesinde hafif ağrı oluşan oyuncumuzun tedavisi tamamlandı. Aaron Appindangoye'nin de yarın takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Emre Kılınç'ın da kupa maçında yaşadığı sakatlık hakkında bilgilendirme yapan kulüp doktoru Burak Ayyıldız, şunları kaydetti:

"BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan sporcumuz Emre Kılınç'ın daha önce sporcu fıtığı ameliyatı geçirdiği sol kasık üst kısmında gerilmeye bağlı hafif ağrı oluştu. Yapılan kontrolleri neticesinde oyuncumuz bugün antrenmanda yer aldı."

Sivasspor, Portekiz, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi
Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var Antalyaspor, Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]