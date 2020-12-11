Sivasspor'a İsrail havalimanında uçuş işkencesi

AVRUPA Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilerek gruptan çıkamayan Demir Grup Sivasspor kafilesi İsrail'de havalimanında mahsur kaldı. Kafiledekiler, zorluk çıkaran İsrailli görevlileri alkışlarla protesto etti.

Maccabi Tel Aviv maçının ardından Türkiye'ye dönmek için Tel Aviv Havaalanı'na giden Demir Grup Sivasspor kafilesi mahsur kaldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri ve Dış İşleri Bakanlığı ile UEFA'nın da etiketlendiği paylaşımda "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor" paylaşımı yaptı. Paylaşılan görüntüde Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerin havaalanı görevlilerini alkışlarla ve 'Bravo' sözleri ile protesto ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜNÜ: -Havaalanındaki alkışlı protesto