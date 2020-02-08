Sivasspor'a Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'a Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği - Son Dakika Spor

Sivasspor'a Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı ziyaret eden taraftar grupları teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek vererek, Medipol Başakşehir maçında başarı diledi.

Daha sonra antrenman sahasındaki tribünlere geçen taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması yarın saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Sivasspor'a Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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