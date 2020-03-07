Sivasspor'a şok! 2 futbolcu 3 ile 6 hafta yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'a şok! 2 futbolcu 3 ile 6 hafta yok - Son Dakika Spor

Sivasspor'a şok! 2 futbolcu 3 ile 6 hafta yok

6 saat önce

DG Sivasspor'un oyuncuları Ziya Erdal ve Petar Skuletic'in antrenmanda sakatlanmasından dolayı 3 ile 6 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor'a şok! 2 futbolcu 3 ile 6 hafta yok, System.String[]

DG Sivasspor'un oyuncuları Ziya Erdal ve Petar Skuletic'in antrenmanda sakatlanmasından dolayı 3 ile 6 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Sivasspor'da sakatlığı bulunan, takım kaptanı Ziya Erdal ve forvet oyuncusu Petar Skuletic'in sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:


"Oyuncularımız Ziya Erdal ve Petar Skuletic önceki gün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerde sol üst ön adalesinde ileri seviyeli yırtık tespit edilen Ziya Erdal'ın tedavisinin 3 hafta, sol diz iç yan bağında ileri seviyeli, aynı diz ön çapraz bağda hafif seviyeli yırtık tespit edilen Petar Skuletic'in ise tedavisinin 6 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sporcularımızın tedavilerine hemen başlanılmıştır." - SİVAS

Petar Skuletic, Ziya Erdal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Lemina Sivas maçı kadrosunda yer aldı
Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 2 isim sakatlandı Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:53:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'a şok! 2 futbolcu 3 ile 6 hafta yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]