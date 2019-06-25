Son Dakika Haberleri: Sivasspor'a yerli kaleci
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor'a yerli kaleci

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Kayserispor ile yollarını ayrılan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'la ilgileniyor.

Sivasspor'a yerli kaleci, System.String[]
Demir Grup Sivasspor Kulübü, Kayserispor ile yollarını ayrılan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'la ilgileniyor.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile temasa geçti. İlk önce menajer aracılığıyla Muammer ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir kaleci kazandırmak adına Muammer'i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Muammer'in Sivasspor'dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:42 Kaynak: İHA
Rıza Çalımbay, Kayserispor, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatayspor, İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı Marcelo Goiano, Sivasspor'da Okan Buruk, Mert Günok transferini veto etti Galatasaray'da Aboubakar çılgınlığı! 7 milyon euroluk teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'a yerli kaleci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]