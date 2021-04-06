Sivasspor, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
06.04.2021 12:27
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Kurtuluş Savaşı'nın zor şartlarında haberleşme ihtiyacının karşılanması, Ankara hükümetinin çalışmalarını ve düşüncelerini iç ve dış kamuoyuna duyurma amacıyla kurulan, günümüzde objektif ve tarafsız haberciliğin öncüsü olan ve kulübümüzle ilgili haberi tüm Türkiye'ye ulaştıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
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