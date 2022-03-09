Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor

09.03.2022 19:26
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor 13 Mart Pazar günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana maçına hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

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