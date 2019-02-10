Sivasspor, Akhisarspor'u Konuk Edecek

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Ahkisarspor ile karşılaşacak.
Ligde son iki maçında sahasında Trabzonspor
ile 1-1 berabere kalan ve deplasmanda Kasımpaşa
'yı 3-1 mağlup etmeyi başaran Sivas temsilcisi, Akhisarspor maçıyla çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Arouna Kone, Hugo
Vieira ile Gabriel Torje
'nin sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan
, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı
sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sivasspor evinde kaybetmiyor
Kırmızı-beyazlılar evinde oynadığı 10 karşılaşmada 4 kez galip gelirken, 5 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. İç sahada sadece Kasımpaşa'ya yenilen Sivasspor, evinde çıktığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini Akhisarspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başlayacak.
Demir Grup Sivasspor 28 puanla ligin 9. sırasında yer alırken, Akhisarspor ise 17 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı
'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık
yönetecek.