Sivasspor, Alanya maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor, Alanya maçına hazır - Son Dakika

Sivasspor, Alanya maçına hazır

18 dakika önce

DG Sivasspor, haftanın açılış maçında Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Alanya maçına hazır, System.String[]

DG Sivasspor, haftanın açılış maçında Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig'in 23. hafta maçında yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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