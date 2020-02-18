Sivasspor, Alanya mesaisini 3 eksikle sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Alanya mesaisini 3 eksikle sürdürdü - Son Dakika Spor

Sivasspor, Alanya mesaisini 3 eksikle sürdürdü

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor, Alanya mesaisini 3 eksikle sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.


İdmana sakatlığı devam eden Barış Yardımcı, Skuletic ve Uğur Çiftçi katılmadı. Uzun süredir sakat olan Sivasspor'un tecrübeli forvet oyuncusu Arouna Kone ise takımla beraber çalışmalara başladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.


Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın sabah kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyecek. - SİVAS

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
Ronaldo, sevgilisine aylık 105 bin dolar harçlık veriyor Emre Can, Borussia Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak Bundesliga kulüplerinden 2018-2019'da 4 milyar euroluk rekor gelir

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:35:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor, Alanya mesaisini 3 eksikle sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]