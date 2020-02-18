Sivasspor, alanyaspor maçı hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, alanyaspor maçı hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

7 saat önce

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdüHüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) -Demir Grup Sivasspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) -

Demir Grup Sivasspor, evinde Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen bugünkü antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve düz koşu yaptı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Petar Skuletic ve Uğur Çiftçi katılmadı. Sakatlıkları nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen Emre Kılınç ve Kone de çalışmada yer aldı. Trabzonspor maçında baş dönmesi yaşayarak oyundan çıkan Ziya ile aynı maçta sakatlığı nedeni ile maçı tamamlayamayan Caner Osmanpaşa da antrenmana katıldı. Her iki oyuncunun da önemli bir problemi bulunmadığı ve Alanya maçında oynayabilecekleri öğrenildi.

Sivasspor, alanyaspor maçı hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:02 Kaynak: DHA
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