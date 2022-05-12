Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos) - Son Dakika
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Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos)

12.05.2022 00:07

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mateos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, finale yükselen Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.

Bu tür maçların küçük detaylar üzerine kurulu maçlar olduğunu belirten Mateos, "Sanırım biz bu maçı Alanya'da son dakikada yediğimiz golle kaybettik. Çünkü bugün sahaya çıktığımız zaman farklı bir stratejimizin olması lazımdı. Maçın gidişatına göre bir strateji değil, maçta öne geçme adına bir planımız vardı ve sahaya bu şekilde çıktık." dedi.

Takımını tebrik eden Mateos, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız son saniyeye kadar, son saniyede yaşadığımız şanssız pozisyona kadar bizim istediklerimize saygı duyarak oyunda kaldılar ve oyun oynadılar. Bizim sahada oynamak istediğimiz oyunu oynadılar. Maçın özellikle ilk 15 dakikasında sahaya, atmosfere alışmak için arkadaşlarımız biraz bocaladılar ama çok çabuk reaksiyon verdiler. Bugün de futbola çok elverişli bir saha ve dolu tribünler vardı. Bu maçları oynamayı kulübümüz ve bizler daha fazla öğrenmeliyiz. Bugün aslında şanssızlıklar yakamızı da bırakmadı. Özellikle Milunovic'in sakatlığı yerine aldığımız Tayfur'un iki dakika sonra sakatlanıpoyundan çıkması. Sanırım bugün şanssızdık."

Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos)
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos)
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos)
Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos)

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Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay) Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay) SPOR Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından SPOR Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos) - Son Dakika


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