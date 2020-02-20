Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Üç grup halinde top kapma oynayan, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalar yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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