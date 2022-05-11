Sivasspor - Alanyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu - Son Dakika
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Sivasspor - Alanyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

11.05.2022 15:32
Sivasspor - Alanyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasını Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasını Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Can Cengiz olacak.

Bu müsabakada VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak. AVAR olarak ise Ceyhun Sesigüzel ve Ozan Ergün eşlik edecek.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

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Kaynak: İHA

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