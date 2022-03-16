Sivasspor'da hedef 3 puan - Son Dakika
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Sivasspor'da hedef 3 puan

16.03.2022 15:11
Sivasspor'da hedef 3 puan

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. hafta maçında sahasında Altay ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında çabukluk ve sürat çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş-İHA)

Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan
Sivasspor'da hedef 3 puan

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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Sivasspor, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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