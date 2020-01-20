Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan 4 sporcunun Numune Hastanesine, 2 sporcunun da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, U14 ve U15 takımlarını taşıyan otobüsün Hatay deplasmanı dönüşünde gece saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole indiği bildirildi.

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