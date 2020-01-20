Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı - Son Dakika

Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı

7 saat önce

Sivas'ta Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün yoldan çıkması sonucu 6'sı futbolcu 7 kişi yaralandı.

Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı, System.String[]

Sivas'ta Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün yoldan çıkması sonucu 6'sı futbolcu 7 kişi yaralandı.

Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, kar yağışının etkili olduğu Sivas- Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Kazada yaralanan 6'sı futbolcu 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kafilenin, Hatay'daki maçın ardından Sivas'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

Sivasspor'dan açıklama

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, U14 ve U15 takımlarını taşıyan otobüsün Hatay deplasmanı dönüşünde gece saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole indiği bildirildi.

Kazada yaralanan 4 sporcunun Numune Hastanesine, 2 sporcunun da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sivasspor, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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