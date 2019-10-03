Sivasspor, ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

DEMİR Grup Sivasspor, Süper Lig'de evinde oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çalışma ile devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar ana bölümde ise taktik çalışmalar ve çift kale maç yaptı. Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Rybalka ve Barış Yardımcı takımdaki yerlerini alamayacak.