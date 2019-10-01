Son Dakika Haberleri: Sivasspor-Ankaragücü maç biletleri satışta
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Sivasspor-Ankaragücü maç biletleri satışta

30 dakika önce

Süper Lig'in 7. hafta maçında 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'de sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.

Sivasspor-Ankaragücü maç biletleri satışta, System.String[]

Süper Lig'in 7. hafta maçında 6 Ekim Pazar günü saat 14.00'de sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın bilet satışı başladı.


Biletlerin satışı; www.passo.com.tr adresinden, akıllı telefonlarda Passo Mobil APP uygulaması ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde yapılacak.


Satışa sunulan bilet fiyatları ise şöyle:


1. Kategori (VIP) 54 TL, 2. Kategori (Maraton) 27,5 TL, 3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,5 TL. Misafir tribünü ise 17,5 TL. - SİVAS

Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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