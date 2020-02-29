Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika Spor

Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

7 saat önce

DG Sivasspor, Ankaragücü ile yarın oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır, System.String[]

DG Sivasspor, Ankaragücü ile yarın oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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