Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bir gün izin yapan Demir Grup Sivasspor, bu akşam kulüp tesislerinde yaptığı çalışmayla hafta sonu sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Kırmızı beyazlılar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.